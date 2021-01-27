صدور حكم جديد بحق دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

الفنانة المغربية دنيا بطمة

أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش صباح اليوم الأربعاء حكماً بسجن الفنانة المغربية دنيا بطمة سنة نافذة، وذلك في قضية التشهير والإبتزاز المتورطة بها والشهيرة إعلامياً بقضية "​حمزة مون بيبى​".



وهذا الحكم في حق بطما، جاء في إطار ثبوت متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأدينت بطما أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقتها ابتسام بطمة المحدد في سنة حبسا، وتخفيض العقوبة الصادرة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش من سنة ونصف إلى سنة واحدة، وثبتت الحكم الصادر في حق المدعوة صوفيا الشكيري المحدد في 10 أشهر، علما أن الأخيرة أفرج عنها بعد قضاء مدتها الحبسية الأسبوع الفارط، فيما قلصت المحكمة مدة الحكم الصادر في حق الهاكر أسامة عجمي من سنة ونصف إلى سنة مع تغريم الجميع مبلغ 10 الآف درهم.