كارلوس عازار يعلن شفاء والديه من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

الممثل اللبنانى كارلوس عازار ووالديه

أعلن الممثل اللبناني كارلوس عازار شفاء والده الفنان اللبناني القديرجوزيف عازار​ ووالدته، من ​فيروس كورونا.



ونشر كارلوس صورة معهما على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق معتبرا أن شفاء والديه هديته بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: "شفاء أهلي من كورونا أحلى هديّة بعيد ميلادي...حتى لو تأخرِت يومين.. الله يخلّي أهاليكن .. ودخيلكن انتبهولن كتير .. ما في أغلى من الأهل .. مع الشكر الكبير للطاقم الطبّي يلّي تابعهن يوميّاً من دون كلل او تعب".

وتابع كارلوس: "خليكن بالبيت..خليكن سالمين .. ملاحظة:الصورة قديمة شوي".