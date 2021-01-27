نادين نسيب نجيم: "صباح الصريخ والتعصيب والهسترة"

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم

علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطريقة طريفة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي حول التعليم عن بعد وما يخلفه من معاناة للأمهات، وكتبت: "صباح الخير وصباح التدريس عن بعد وصباح الصريخ والتعصيب والهسترة بعتقد حالة معظم الأمهات حالياً شكراً كورونا عملتينا فحص بالصبر".



أرفقت نادين تعليقها بصورة ظهرت فيها جالسة في منزلها بإطلالة عفوية دون ماكياج مرتديةً كنزة مصنوعة من الصوف باللون الزهري.

وكان قد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً فيديو لنادين وهي ترقص على أغنية "​شيك شاك شوك​" من خلال تعابير وجهها الطريفة، وعبّر المتابعون عن الإيجابية التي تبثها نادين نسيب نجيم من خلال فيديوهاتها الطريفة لتسلية المتابعين في ظل الحجر المنزلي بسبب إنتشار فيروس كورونا ومواكبتهم الدائمة بتفاصيل حياتها.