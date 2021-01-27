وفاة زوجة ياسر فرج بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

الممثل المصري ياسر فرج

أعلن الممثل المصري ​ياسر فرج​ وفاة زوجته على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونعى فرج زوجته التي توفيت متأثرة بعوارض ​فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أصيبت به قبل ايام قليلة وكتب على صفحته : "انا لله وانا اليه راجعون ..صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً".

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة ونقل جثمانها الى مقابر الأسرة لدفنها. ولم يتم ذكر ان كانت العائلة ستتلقى التعازي بالراحلة او ستلتزم بالاجراءات الوقائية للفيروس ولن تستقبل أحداً.