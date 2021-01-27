وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان ياسر فرج، منذ قليل وفاة زوجته، بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا ونقلها إلى العناية المركزة.

وكتب "ياسر"، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "إانا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرًا".

وكان الفنان ياسر فرج أعلن منذ أيام عن تدهور الحالة الصحية لزوجته وتم حجزها بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات، وكتب "فرج": "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده (العناية المركزة) بشوف ناس واقفة قدامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة.

وتابع: "كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".

ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"على نار هادئة"، و"صاحب السعادة"، و"طيري يا طيارة"، و"أزمة نسب"، و"أفراح إبليس"، و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، و"ليالي"، و"ورق التوت"، و"بنت بنوت"، و"علي ياويكا".

وعدد من الأفلام أبرزها: "نمس بوند" و"الأكاديمية"، و"ابقى قابلني"، و"عايشين اللحظة"، و"خليج نعمة"، و"غرفة 707"، و"عبده مواسم"، و"أحلام عمرنا".