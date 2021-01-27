صورة| عبير صبري مع محمد رمضان في كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة لها من كواليس مسلسل "موسى"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت عبير في الصورة رفقة بطل العمل، الفنان محمد رمضان، علقت :"أحلى صباح الفل، النجاح كله نمبر 1، والطاقة الحلوة والثقة بالله، ملحمة موسى".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي