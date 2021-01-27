كلام كتير أخجل أن أذكره..أمير صلاح الدين يتعرض لموقف غريب ويعلق: حسبي الله ونعم الوكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان أمير صلاح الدين عن استيائه من أحد المواقف التي تعرض لها مؤخرًا بعد تعاقده على مسلسل جديد لم يذكر اسمه.
وكتب "صلاح الدين"، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "من أغرب المواقف اللي اتعرضتلها في الشغلانة دي، إن يجيلك مسلسل دور كبير، جميل، وتمضي العقد، و تفضل تذاكر الشخصية وتحبها".
وأضاف: "وتعرف إن دورك كله إتشال، موقف مُضحك بصراحة، ويدل على عدم إحترافية وعشوائية، و كلام كتير أخجل أن أذكره، يلا حسبي الله و نعم الوكيل".
من ناحية أخرى، انضم أمير صلاح الدين مؤخرًا لأبطال مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل وعبير صبري.
من أغرب المواقف اللى إتعرضتلها في الشغلانة دي .. إن يجيلك مسلسل دور كبير ، جميل ، و تمضي العقد ، و تفضل تذاكر الشخصية...تم النشر بواسطة Amir Salaheldeen في الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١