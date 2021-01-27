كلام كتير أخجل أن أذكره..أمير صلاح الدين يتعرض لموقف غريب ويعلق: حسبي الله ونعم الوكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أمير صلاح الدين عن استيائه من أحد المواقف التي تعرض لها مؤخرًا بعد تعاقده على مسلسل جديد لم يذكر اسمه.

وكتب "صلاح الدين"، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "من أغرب المواقف اللي اتعرضتلها في الشغلانة دي، إن يجيلك مسلسل دور كبير، جميل، وتمضي العقد، و تفضل تذاكر الشخصية وتحبها".

وأضاف: "وتعرف إن دورك كله إتشال، موقف مُضحك بصراحة، ويدل على عدم إحترافية وعشوائية، و كلام كتير أخجل أن أذكره، يلا حسبي الله و نعم الوكيل".

من ناحية أخرى، انضم أمير صلاح الدين مؤخرًا لأبطال مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل وعبير صبري.