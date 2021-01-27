بعد مشاركة "حنين" في"مصباح علاء الدين".. ماذا حصد أولاد "محمد رمضان" بظهورهم في كليباته؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أحدث ظهور له مع أحد أبنائه في كليبات أغانيه، قدم الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه "مصباح علاء الدين"، بمشاركة ابنته "حنين"، التي حظيت باهتمام رواد مواقع التواصل.

وبدأ الفنان محمد رمضان الظهور مع أولاده بأغانيه، في شهر يوليو الماضي، إذ شارك معه ابنه "علي" في كليب أغنية "كورونا فيروس"، وقوبل الإعلان عن ظهوره ببعض التعليقات السلبية التي وصلت إلى حد التنمر بنجله، قبل أن تنقلب إلى حملة دعم واسعة.

وبدأت الأزمة مع نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب". لترد عليه إحدى المتابعات، كتبت: "أسود زي أبوه، المصيبة أن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

من جهته قام الفنان محمد رمضان بالرد، وكتب: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

وبعد ظهورها بمشاركة والدها الفنان محمد رمضان في كليب "مصباح علاء الدين"، أثارت "حنين" جدلا واسعا عقب ردها على بعض أسئلة الجمهور من خلال خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ ردت على أحد المتابعين والذي سألها عن حبها للفن قائلة: "مش بحب التمثيل"، وسأل آخر عن رغبتها في الغناء مثل والدها قائلة: "لا لا لا".

"مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، ستايلست رغدة هلال.