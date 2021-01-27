جيهان خليل تحتفل على "فيسبوك" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة جيهان خليل بوصول حسابها بموقع "فيسبوك" 3 ملايين متابع.

ونشرت جيهان صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت "خليل" في الصور برفقتها "كيك" مرسوم عليها لوجو "فيسبوك"، علقت :"ميرسي لكل المحبين الغالين، عيلتي الكبيرة قوي".

تشارك جيهان خليل في مسلسل "لحم غزال"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، بسنت شوقي وهو من تأليف اياد ابراهيم، واخراج محمد أسامة.