كاري موليجان تكتشف كنزا بالصدفة في "التنقيب" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت منصة البث الرقمي نتفليكس، الجمعة، عرض فيلم "التنقيب" المقتبس عن كتاب من تأليف جون بريستون ومن بطولة كاري موليجان وريف فاينس.

يدور الفيلم حول كشف "سوتون هو" الأثري في 1939 الذي وصفته مؤسسة ناشونال تراست البريطانية بأنه كشف "من شأنه أن يحدث ثورة في فهمنا لإنجلترا في العصور المبكرة".



وتدور أحداث الفيلم في بداية الحرب العالمية الثانية حول إديث بريتي، التي تلعب دورها موليجان، وهي أرملة تملك أرضا في مقاطعة سافوك شرق إنجلترا توظف عالم الآثار الهاوي بازيل براون، ويجسد دوره فاينس، للتنقيب في تلال بأرضها يشتبه كلاهما في أنها مقابر للفايكنج.

لكن بدلا من ذلك يكتشف براون ما يبدو أنه هيكل سفينة للأنجلو ساكسون طولها 27 مترا وبه غرفة دفن مليئة بالكنوز.

ولإضافة لمسة أصالة على العمل طلب المخرج سايمون ستون من طاقم العمل دفن نسخ مقلدة من الكنوز التي تم العثور عليها لمحاكاة الإثارة المصاحبة للكشف الأصلي.

وعثر فاينس بالفعل على بعض الأواني الفخارية التي تعود للعصور الوسطى أثناء التنقيب خارج لندن.

وقال إنه يأمل أن تكون التفاصيل الصغيرة في الفيلم ملهمة للجمهور.