وفاة شقيقة الماكيير محمد عشوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الماكيير الكبير محمد عشوب، وفاة شقيقته الكبرى اليوم، 27 يناير الجاري.

كتب عشوب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" توفيت شقيقتي الكبرى وأمى الحاجة إنشراح عشوب، ووالدة محمد عبدالحميد وحرم الدكتور عادل عبدالصمد، وعمة عادل عشوب، ومحمد مصطفى عشوب، والدكتور محمود مصطفى عشوب، ومي مصطفى عشوب، ووالدة حرم حسني أمين، والمرحوم محمود مرسي وجدة كريم عادل عبد الصمد والمقدم شريف عادل عبد الصمد، وباسم محمود مرسي، وحرم الداعية الإسلامي أحمد عصام".

محمد عشوب من أبرز خبراء المكياج بعالم السينما والدراما.