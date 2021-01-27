فيديو| ابنة شويكار:"االأمطار أفسدت كل الصور النادرة لوالدتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت منة الله الجواهرجى، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، قصة إفساد الأمطار لمعظم أرشيف والدتها الفنانة الراحلة.

وقالت منة الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن والدتها كانت تضع صورها في "البلكونة"، وعندما نزلت الأمطار طالت كل الصور، قائلة: "للأسف ماكنتش أعرف مكان الصور، والأمطار بوظت الدنيا كلها، كل الصور باظت خالص للأسف ومفيش حاجة ممكن تتصلح".

أضافت: "الأمطار أفسدت كل صورها النادرة التى كانت تحتفظ بها لكواليس أعمالها مع كل الفنانين".

تابعت :" الضرر لم يلحق بجوائز شويكار والمسرحيات والأفلام الخاصة بها، المحفوظة في مكتبة داخل البيت، لكن الضرر الذي لحق بالصور غير قابل للإصلاح للأسف".

وتوفيت الفنانة شويكار في 14 أغسطس 2020، ودُفنت بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.