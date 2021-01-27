ملك أحمد زاهر.. 10 معلومات عن نجمة "مسلسل لؤلؤ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاعت الفنانة المصرية الصاعدة ملك أحمد زاهر لفت الأنظار بقدراتها التمثيلية، وحضورها في مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من نجوم التمثيل في مصر على رأسهم: مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونيرمين الفقي، وبالرغم من وجود هذه الكوكبة الكبيرة برزت موهبة "ملك" وتصدرت قائمة الأكثر بحثا عبر موقع "جوجل" أكثر من مرة مؤخرا.





وتلقي ”الخليج 365” الضوء على معلومات عن الفنانة الصاعدة.

1ـ ابنة الفنان أحمد زاهر، ومن مواليد 1 يوليو 2002.

2ـ تحمس لها تامر حسني ورشحها للظهور في فيلم "كابتن هيما" إنتاج عام 2008.

3ـ يضم سجلها الفني حتى الآن 4 أفلام و3 مسلسلات.

4 ـ توقفت عن التمثيل 8 سنوات، وعادت للشاشة وعمرها 19 عاما.

5ـ لديها 4 شقيقات.

6ـ عانت في بداية ظهورها من الوزن الزائد، لكنها تغلبت على هذا الأمر ووصلت لوزن مثالي.

7 ـ شديدة القرب من شقيقتها ليلى التي شاركت في مسلسل "الفتوة" أمام ياسر جلال.

8 ـ تشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ويعرض في رمضان المقبل.

9ـ جسدت في مسلسل "لؤلؤ" دور ابنة احمد زاهر ويرفض الاعتراف بها، وتصدرت مواقع التواصل بمشهد وفاتها.

10ـ تشارك والدها أول بطولة له على شاشة السينما في فيلم "الفارس" ومن المقرر تصويره قريبا.