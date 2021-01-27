شقيقة سعاد حسني تُهاجم منى زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة المصرية سعاد حسني، صناع مسلسل "السندريلا" الذي تم إنتاجه عام 2006، بتشويه تاريخ الممثلة الراحلة.

وقالت "جانجاه"، حسب وسائل إعلام محلية مصرية إن المسلسل مليء بالمغالطات والتشويه، ولم يتناول قصة حياة سعاد حسني بشكل عادل ومنصف.



وأكدت أن المسلسل تم تنفيذه دون الرجوع لأسرة الفنانة الراحلة، وليس صحيحا أن منى زكي بطلة العمل استأذنتها قبل البدء في التصوير، لأنها "طمعت في تجسد الشخصية فقط".





وكشفت أنه تم رفع ما يقرب من 60 قضية ضد المسلسل، وصدرت أحكام بإيقافه وعدم عرضه على القنوات الفضائية بسبب تشويه عدد من الرموز الفنية الكبيرة.

وتابعت: "منى زكي أساءت بهذا العمل لنفسها قبل أن تسيء لشقيقتي الراحلة والتي منحها النقاد لقب السندريلا تقديرا لموهبتها الاستثنائية وعطائها الكبير".

يذكر أن مسلسل "السندريلا" من تأليف عاطف بشاي، وإخراج سمير سيف، وشارك في بطولته يوسف الشريف، وعبد العزيز مخيون.