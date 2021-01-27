سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 27 يناير 2021.. الدينار يتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الأربعاء 27 يناير 2021، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وزاد سعر صرف الدولار ليتجاوز حاجز 1460 دينارا في بغداد وأغلب محافظات العراق، بينما تراجع في بورصة الكفاح ببغداد (البورصة المحلية في العراق).

وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، تراجع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح إلى نحو 145.475 دينار.

وخفض المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

فيما ارتفع متوسط سعر الدولار في شركات الصرافة في الكرادة والحارثية،إلى 1445 دينارا للشراء، و 1465 للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بورصة أربيل 1447.5 دينار للشراء، و 1467.5 للبيع.

وتراوح الاختلاف بين هذه الأسعار، وأسعار الدولار في محافظات ديالي، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة عن هذه الأسعار نحو 10 دنانير صعودا، أو هبوطا.

مبيعات المركزي العراقي

وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا.

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، للعملات الأجنبية، 58.236 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 58.136 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية 100 ألف دولار.

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.



مساعدة صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين.

وأوضح وزير المالية العراقي علي علاوي أن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار علاوي إلى اعتزامه طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

وقال صندوق النقد إن السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع".

وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.