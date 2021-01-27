حسن الرداد ينشر صورة مع والدته ومي عمر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته الراحلة السيدة فادية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "الرداد" على الصورة :"الحب كله حبيته فيك، زماني كله أنا عشته ليك".

كما علقت الفنانة مي عمر على الصورة :"الله يرحمها".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الجاري.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".