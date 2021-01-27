فن ومشاهير

حسن الرداد ينشر صورة مع والدته ومي عمر تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته الراحلة السيدة فادية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "الرداد" على الصورة :"الحب كله حبيته فيك، زماني كله أنا عشته ليك".

كما علقت الفنانة مي عمر على الصورة :"الله يرحمها".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الجاري.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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