بصورة مع ابنتها.. أروى تعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى عن تعافيها من فيروس كورونا.

نشرت أروى صورة تجمعها بابنتها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أخيرًا سلبي".

كانت أروى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام.

كتبت أروى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي أمين".

شاركت أروى في شهر رمضان 2020 في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان والإعلامي رامز جلال واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".