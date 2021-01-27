فن ومشاهير

بصورة مع ابنتها.. أروى تعلن تعافيها من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى عن تعافيها من فيروس .

نشرت أروى صورة تجمعها بابنتها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أخيرًا سلبي".

كانت أروى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام.

كتبت أروى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي أمين".

شاركت أروى في شهر رمضان 2020 في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان والإعلامي رامز جلال واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا