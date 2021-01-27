وفاة والد الفنان تامر شلتوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان تامر شلتوت وفاة والده، اليوم، 27 يناير الجاري.

نشر تامر صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور/محمد شلتوت ..و سيتم الصلاة على المتوفي في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر".

أضاف :"و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".

تابع:"إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".

من ناحية أخرى آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "ختم النمر"، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.