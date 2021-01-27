هل يواجه عمر كمال أزمة جديدة بسبب حمو بيكا وشاكوش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش استعداده لطرح أغنية تجمعه بالمطرب عمر كمال، وذلك بعد أيام من مشاركة الأخير مع حمو بيكا وأحمد موزة تقديم مهرجان بعنوان "سوق الصحاب"، وطرحه عبر موقع يوتيوب.

المستشار علاء عامر "المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين"، في تصريح خاص لموقع"الخليج 365" علق على ما يقوم به عمر كمال، وقال: "بعد حصوله على تصريح النقابة ليس من المقبول من المطرب عمر كمال الخروج عن قرارات مجلس الإدارة بمنع التعامل مع غير المرخص لهم، ومنهم حمو بيكا، وكذلك حسن شاكوش الذي لم يلتزم بتقديم الشهادات المطلوبة منه ومنها شهادة محو الأمية، ولم يتم اعتماده".

وأضاف: "بالطبع عمر كمال يعرض نفسه للتحقيق بالنقابة، بل العقوبات خاصة أنها ليست المرة الأولى له، وعليه أن يعي الدرس السابق عندما تم إيقافه للأسباب نفسها".