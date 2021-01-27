محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق محمد سامي على الصورة قائلا: "مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان 2021 للمخرج والمؤلف محمد سامي، وللمنتج تامر مرسي".

مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة كل من الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد السقا، ومن إخراج محمد سامي.

أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، دنيا عبد العزيز، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي