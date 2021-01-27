قبل طرحها.. مؤلف "لسه الحالة ماتسرش" يكشف كواليس أحدث أغاني فضل شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان فضل شاكر لطرح أحدث أغانيه "لسه الحالة ماتسرش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وذلك بعد عامين من بداية العمل عليها.

الشاعر حسام سعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية درامية الطابع، وبدأ الفنان فضل شاكر العمل عليها من عامين، لكن ظروف تفشي فيروس كورونا، فرضت التوقف، وإجراء تعديل في مواعيد طرح أغاني الألبوم".

وتابع::"التعاون مع الفنان فضل شاكر، بما هو معروف عنه من دقة في اختيار كل كلمة، وتوافق موضوع الأغنية مع إحساسه ورؤيته، هي بالفعل تجربة تضيف لكل شاعر وملحن المزيد من الخبرات".

حسام أضاف: "مع سعادتي بالتعاون مع فضل شاكر، أنتظر حاليا طرح أغنية هامة أخرى لي، وهي مع الفنانة روبي، ووضع لحنها الملحن خالد حلمي، ووزعها موسيقيا الموزع أحمد إبراهيم، ومن إنتاج وليد منصور".

فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية "ابقى قابلنى"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.