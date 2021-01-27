“فيديو الرعب” لمتزلج واجه الموت بعدما طارده دب!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:07 مساءً - منذ 51 دقيقة

عاش أحد المتزلجين في رومانيا، موقفا مرعبا وثقه مقطع فيديو وذلك عندما فوجئ بدب يطارده.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سياحا كانوا يستقلون “تلفريك” شاهدوا الدب وهو يسعى للوصول إلى المتزلج الذي بدا بدوره مرتبكا بعض الشيء.

وقال أحد السياح ممن شاهد الموقف، إنه وآخرون قاموا بالصراخ لتشتيت انتباه الدب، وأن المتزلج نجح في النهاية بإشغال الدب بحقيبة كانت على ظهره رماها للحيوان، ليتمكن من الوصول إلى نقطة آمنة.

وتشهد المنطقة الذي تواجد فيها الدب ظهورا متكررا لهذه الحيوانات الخطيرة، إذ أصدرت السلطات تحذيرا للسكان قبل أسبوع، باحتمال تواجد الدببة في المكان.

جدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية الرومانية تشير إلى تواجد 6 آلاف دب في البلاد، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.