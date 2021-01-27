الممثلة البريطانية كيرا نايتلي تكشف سر تخليها عن التعري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي إنها لم تعد مهتمة بعمل مشاهد جنسية وتعر لمجرد جذب الرجال، وبررت قرارها بأنها باتت أما لطفلين.

وأوضحت “نايتلي” البالغة من العمر 35 عاما، في حديث إذاعي، أنها لا تمانع في مشاهد العري بالمطلق، لكنها لا تشعر بالارتياح حين يكون المخرج رجلا، مضيفة أن “الأمر يتعلق جزئيا بالكبرياء، بالإضافة إلى تحديق الذكور”.

وكشفت النجمة البريطانية أنها اشترطت في عقودها ألا تتضمن أفلامها مشاهد عري منذ أصبحت أما في عام 2015. ولفتت إلى أنها تفضل التعاون مع مخرجة امرأة في الأعمال التي تركز على التجارب النسائية، مثل الأمومة وقبول الجسد.

وقالت: “بعض المشاهد الجنسية تكون جيدة في سياق الفيلم، وتكون بحاجة لتصوير امرأة تبدو مثيرة. في هذه الحالة يمكن البحث عن ممثلة غيري، فلدي كبريائي، وأنجبت طفلتين إلى الآن، وأفضل ألا أقف عارية أمام مجموعة من الرجال”.

وأنجبت نايتلي طفلتها إيدي عام 2015 ودليلة عام 2019، من زوجها الموسيقي جيمس رايتون.

تجدر الإشارة إلى أن الأضوء سلطت على تصوير المشاهد الجنسية خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ انطلاق حركة #MeToo (أنا أيضا) المناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي.

وقد باتت استديوهات عدة تستعين بمنسقين للمشاهد هذه، للإشراف عليها والتأكد من ارتياح الممثلين ومعاملتهم باحترام.