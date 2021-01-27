كارول سماحة ترفع منسوب التشويق لأغنيتها الجديدة.. و”بتجرد” يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة بفارغ الصبر، وذلك منذ أن أعلنت عن استعدادها لطرحها في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ورفعت كارول سماحة حماس مُتابعيها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، حيث طلبت منهم إنتظار عملها الغنائي الجديد مع “لايف ستايلز ستديوز”، وكتبت في تغريدة لها: “انتظروا ثاني تعاون لي مع لايف ستايلز ستديوز”.

أغنية كارول الجديدة تحمل اسم “شكرًا” وهي من كلمات أحمد المرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع ومكس دياب ميقري وماسترينغ Özgür yurtoğlu، أمّا كليب الأغنية فصوّرته كارول تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجرد”، أن شركة “لايف ستوديوز” رصدت ميزانية عالية لإنجاز كليب أغنية “شكرًا”، وذلك على نفس النهج الذي اتّبعته في إنتاج كليب كارول السابق Bon Voyagae.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ألبومها الميلادي Christmas Carole وتضمن 9 أغنيات هي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).