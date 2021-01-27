“حالة جديدة”.. بلقيس تشوق الجمهور لألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “حالة جديدة”.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو بالأبيض والأسود عبر انستغرام ظهرت فيه تمسك مرآة تعكس صورة عينيها وعلقت: “حالة جديدة، ألبوم بلقيس 2021”.

وعبر متابعو بلقيس عن شوقهم للألبوم الجديد الذي طال انتظاره.

وكانت بلقيس قد كشفت في حوار خاص مع “زهرة الخليج” عن أنها لن تطرح أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس.

وأشارت إلى أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشرة لدخولها عالم الفن، مؤكدةً أنها ستقدم مجموعة من الرسائل الاجتماعية والإنسانية في أغنياتها المصورة.