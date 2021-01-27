بالفيديو – تلف أرشيف الراحلة شويكار الخاص وابنتها تكشف السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “التاسعة” الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية، كشفت السيدة منة الله، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أن الأمطار أفسدت أرشيف والدتها من الصور النادرة بالكامل.

وأوضحت أن الأرشيف كان يضم صوراً نادرة جدا لشويكار من كواليس أعمالها، مع النجوم والكتاب والمخرجين والملحنين، مثل محمد عبد الوهاب وكمال الطويل، وأنها كانت تحتفظ بالصور في مكان في بلكونة منزلها (سندرة)، لكنها لم تكن على علم بذلك.

وطمأنت ابنة شويكار كل المهتمين بتراث والدتها الفني، إلى أن الضرر لم يلحق بجوائز شويكار والمسرحيات والأفلام الخاصة بها، المحفوظة في مكتبة داخل البيت، لكن الضرر الذي لحق بالصور غير قابل للإصلاح للأسف.

وأشارت إلى واقعة قدرية، وهي الحريق الذي حصل في بيت الفنان الراحل فؤاد المهندس قبل وفاته، وقضى على كل شيء.

وطرح يوسف الحسيني فكرة التشاور مع المتخصصين في مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لتشكيل لجنة فنية تقنية لحصر ما لحق بأرشيف شويكار من ضرر، ودراسة إمكانية ترميم أو استعادة ما فسد بالطريقة المناسبة.