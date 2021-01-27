بعد إنتقاد فستانها الشفاف.. نادر حمدي يدافع عن زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وجه الموزع الموسيقي نادر حمدي رسالة لزوجته المنتجة سارة حسني من خلال صورة من حفل زفافهما نشرها عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، وعلق عليها: “سيبتها بظروفها الحمد لله ربنا عوضني أحلى عروسة، عقبالكم”.

وكذلك نشر نجم فريق “واما” صوراً جديدة من حفل زفافه عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، وجه من خلالها رسالة رومانسية إلى زوجته حيث علق على الصورة بقوله: “سيبتها بظروفها والحمد لله.. ربنا عوضني بأحلى عروسة.. عقبالكم.. سيبها بظروفها”.

وانهالت التعليقات لتهنئته وزوجته بزفافهما، إلا أنه فوجئ ببعض المتابعين ينتقدون ارتداء زوجته فستان زفاف شفاف الأمر الذي أثار غضب نادر وعلق على أحد متابعيه قائلاً: “هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة”.

وكان نادر حمدي قد احتفل بزفافه وحضر عدد كبير من النجوم من بينهم هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر نور وأحمد إبراهيم وأحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.