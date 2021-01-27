بالصورة – شاهدوا كيف كانت رانيا يوسف في السنة الأولى من عمرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استعادت الفنانة المصرية رانيا يوسف ذكريات طفولتها من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدا أنها التقطت لها وهي في أشهر عمرها الأولى. كما ظهرت في إحداها برفقة والدتها.

وأطلق هذا سلسلة من التعليقات التي تناولت شكلها والتغييرات التي طرأت عليه بين الطفولة والزمن الحاضر. كما تناول الكثيرون شكل والدتها لافتين إلى أنها تشبهها إلى حد كبير.

وتعليقاً على الصور كتبت رانيا: “ذكريات أيام الطفولة يلا وروني انتو كمان صوركم وانتو صغيرين على هاشتاغ #صورتك_وانت_صغير”.

ويشار إلى أنه من المنتظر أن تمثل الممثلة في 21 شباط (فبراير) المقبل (2021) أمام محكمة جنح قصر النيل بعدما وجهت إليها تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

واتى هذا على خلفية تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج “الفارس” الذي يعرض على شاشة إحدى القنوات العراقية. ورداً على سؤال عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 وارتدائها فستاناً أبيض شفافاً أبرز مفاتنها دافعت عن نفسها بالقول: “مؤخرتي أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم بس يمكن لأن مؤخرتي أنا مميزة”.