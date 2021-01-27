فيديو: نجوى كرم تثير إعجاب متابعيها.. ماذا فعلت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرص الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشاهد من يومياتها.

ومنذ ساعات نشرت المطربة اللبنانية عبر حساباتها بشبكات التواصل، مقطع فيديو، ظهرت خلاله على طبيعتها أثناء الاستعداد لتصوير كليب أغنيتها الأخيرة والتي تحمل اسم "معذور قلبي"، حيث لاقى انتشارا كبيرا.

وجذبت نجوى كرم الأنظار بسبب تلقائيتها الشديدة في التعامل مع فريق عملها، ورصد الفيديو لحظة وضعها المكياج وتصفيف الشعر وارتداء الملابس، وأرفقته بتعليق قائلة: "مخترع القهوة قصة، لو بقي من عمري نهار بدي جوزكم كلكم".





وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات، وأشاد المتابعون بروح نجوى كرم، وعفويتها في كل اللقاءات و المناسبات.