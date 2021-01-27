دوين جونسون يستعيد "مغامرات الشباب" في مسلسل كوميدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم أنه يعد أحد أبرز مشاهير هوليوود إلا أن النجم الأمريكي دوين جونسون يرى أن هناك جوانب أخرى في حياته تستحق أن يلقي عليها الضوء.

في المسلسل الكوميدي الجديد "يانج روك" (روك صغيرا)، والذي يبدأ بثه على قناة (إن. بي. سي) في 16 فبراير/ شباط، سيشاهد محبو جونسون قصصا من حياته المثيرة والمعقدة في ظل نشأته في أماكن متعددة.



ويقول جونسون بطل سلسلة أفلام (فاست آند فيوريوس) "سريع وغاضب" في بداية المسلسل "هناك الكثير الذي يجب علي إطلاع العالم عليه"، بحسب "رويترز".

ويستند المسلسل الجديد إلى فكرة خيالية وهي ترشح جونسون للرئاسة الأمريكية عام 2032 حيث يخضع لمقابلة تتناول حياته، وسبق أن تعامل جونسون بسخرية مع فكرة ترشحه للبيت الأبيض عندما قال في عام 2019 إن الوقت ليس مناسبا لخوض المنافسة.

وفي المسلسل الكوميدي، يقدم 3 ممثلين شخصية جونسون (48 عاما) وهو في سن 10 و15 و18 عاما في لقطات تبدأ بنشأته في هاواي ابنا للمصارع روكي جونسون.

وبعد تنقله بين 13 ولاية أمريكية بينما لم يتعد عمره 13 عاما، يقدم المسلسل صورة عما يصفها جونسون بأنها "سنوات كنت خلالها دوما نجم الاعتقالات".

وقال جونسون لمراسلين للتلفزيون: "كانت نشأتي معقدة وشاقة للغاية".

وأضاف: "أتذكر أنني في سن 18 عاما.. عقدت العزم على النجاح. كان هذا مهما جدا بالنسبة لي".

واليوم يعد جونسون من الممثلين الأعلى دخلا في هوليوود ويصل عدد متابعيه على موقع أنستقرام إلى 214 مليونا، ومسيرته الفنية متنوعة حيث قدم أفلاما للرسوم المتحركة مثل (موانا) ومسلسلات كوميدية مثل (بولرز).

وأكد جونسون إن تصوير فترة شبابه في المسلسل الكوميدي كانت فكرة تفوق الخيال ويضيف: "لم أتصور قط أنه سيكون هناك من يجسدون شخصيات الناس الذين قابلتهم في حياتي".