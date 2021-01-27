الشلاحي لإيلاف: الإهتمام بالتفاصيل أساس كل عمل جيد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ايلاف من الرياض: أقيم عرض خاص للنقاد والصحفيين للفيلم السعودي ( حد الطار) قبل عرضه في صالات السينما الخميس القادم.

فيلم حد الطار الذي يحكي حقبة مع نهاية التسعينيات يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية.

الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "صلاح أبو سيف" في حفل ختام فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الشهر الماضي، كما حصل فيه الممثل السعودي فيصل الدوخي على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

ايلاف حضرت الفيلم وكان لها مع صناع الفيلم هذا الحوار بداية من المخرج عبدالعزيز الشلاحي والذي قدم منذ بدايته عدة تجارب متنوعة، بينها أفلام قصيرة على غرار «عطوى» و«كمان» و«المغادرون»، كما أخرج فيلماً طويلاً بعنوان «المسافة صفر»، وهو يعرض الآن على شبكة «نتفليكس»، وقد نال عنه جائزة الفنان محمود عبد العزيز من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35 .

الشلاحي : حرصت على أن أصدق أن الفيلم يجسد مرحلة التسعينات قبل عرضه للناس

المعروف أن هذا النص كان لديك من سنة 2017 سبب تأجيل العمل في هذا الفيلم ؟

تأجيل الفيلم ، أول تعاون بيني وبين مفرج ، وأول ماقرأت هذا النص اندهشت ، ولكن بصراحة أحسست أننا من الأفضل أن نتريث في عمل هذا الفيلم - وأشكر الكاتب على تفهمه ذلك – وهذا التأجيل برأيي لعدة أسباب أهمها زيادة خبراتنا ونكون أكثر وعي على مستوى الأداءات التمثيلية ، ونقطة أخرى وهي أن الفيلم يصور حقبة التسعينات وهذا معناته أنه ربما يكون مكلف ما يتطلب جهداً مضاعفاً لمحاكاة تفاصيل تلك السنة، ولأننا نصور في أماكن حقيقية، وليس استوديوهات وكان مهم لدي جدا أن يظهر الفيلم بشكل مميز دون أي أخطاء إنتاجية حتى كنت أتحدث مع مصمم الإنتاج بأنه يجب علينا نحن كصناع الفيلم أن نصدق أن هذا الفيلم في حقبة التسعينات.

وأذكر لك أحد المواقف وهو تفصيلة صغيرة جدا احد المشاهد تظهر لوحة الصندوق العقاري فطلبت أن يكون لدي لوحة بنفس الصيغة المرجعية وقس عليها لوحات السيارات ذلك الوقت، السيارات، المواد الغذائية في البقالات، حتى تفاصيل البقالة مع انها مشهد صغير في الفيلم لكن كنا حريصين جدا على إبراز هذه التفاصيل. فالتركيز على التفاصيل الصغيرة في عملي مهم لأن مضمون العمل يظهر أكثر بتسليط الضوء عليها.

لقطات كثيرة في الفيلم تم تصويرها خلف سياج، ومشاهد عديدة بين أبطال الفيلم يكون سياج الشباك أو سياج السلم فاصل بين الممثلين؟

أحيانا بعض المشاهد لاترمز لشيء معين لكن هي حالة اخراجية كاملة للفيلم من تصوير السياج أو الإضاءة وغيرها، باختصار هي حالة متكاملة لأي شخص يشاهد الفيلم، قد لا أقصد قول شيء معين، الهدف هو أن أجعل المشاهد يدخل هذه الحالة ويعيشها.

اختيارك للممثلين كيف تم وكيف قمت بإعدادهم لأدوارهم خاصة السياف والطقاقة؟

كون الأحداث تدور في حي شعبي وليس استديوهات فكانت لديَّ رغبة في أن تكون هناك مصداقية عند اختيار الأبطال، وقُمنا بعمل "إختبارات" لاختيار الشخصيات المناسبة، وبالفعل اخترت اثنين من الممثلين المحترفين " فيصل الدوخي وأضوى فهد ". أما من ناحية شخصية السياف فسبق أن شاهدت حوارات عديدة مع السياف البيشي وحرصت على متابعته ومتابعة تفاصيل حتى نرسم أبعاد الشخصية بشكل كامل.

وصدقني الممثلين كانوا العلامة الأبرز في الفيلم بسبب أنهم كانوا على طبيعتهم بسبب حس المسؤولية لديهم، أعمال كثيرة أجد احتجاجات من بعض الممثلين كون الدور صغير وغير كبير، بكل صراحة لم أشاهد مثل هذه المشاكل هنا في هذا الفيلم .

يعني أن يقبل أحد أبطال الفيلم الظهور دون التحدث بكلمة واحدة فقط دليل على الإحساس بالمسؤولية من الممثلين تجاه هذا العمل.

فيصل الدوخي : دور ابن السياف سبب لي ( القولون العصبي)

فيصل الدوخي الممثل السعودي الذي سبق له الحصول على جائزة أفضل ممثل بمهرجان مسرح شباب الرياض عام 2013، وجائزة أفضل ممثل بمهرجان الشباب بالأحساء 2015، وأفضل ممثل بمهرجان الأفلام بالأحساء 2018، والحاصل على جائزة أحسن أداء تمثيلي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020 تحدث لإيلاف عن فيلم حد الطار واستعدادته لهذا الفيلم .

بداية كيف استعديت لهذه الشخصية ؟

قرأت النص الذي كتبه مفرج سنة 2017 وبكل صراحة منذ قراءتي الأولى أحسست بقربي للشخصية من ناحية نفسية ، وساعدني الكاتب والمخرج كي أعيش تفاصيل هذا العمل بشرح بروفايل الشخصية .

وفعليا هذه الشخصية بتفاصيلها بصراعها النفسي الداخلي وغضبها الداخلي أثرت علي صحيا ً بآلام شديدة في والقولون أعاني منها حتى الآن .

وهذا التأثير سببه كونها منطقة لم أدخلها من قبل، وهو أكثر شيء أحببته في الفيلم والشخصية، كوني ألعب دوراً جديداً علي فعليا لم يسبق لي تمثيله.

أصعب المشاهد التي مررت بها ؟

مشاهد عديدة كانت صعبة لكن مشاهدي التدريب مع عمي في نهاية الفيلم كانت فعلا صعبة جدا.

حول المشاركة في مهرجان القاهرة والفوز بجائزة أحسن ممثل ؟

مشاركتي في المهرجان تعني لي الكثير فمهرجان القاهرة أعرق مهرجان سينمائي في المنطقة ولاشك أن المشاركة فيه شرف فما بالك بالفوز بجائزة كذلك.

سامر الخال : المخرج كان أشبه بمدرب لي أثناء الفيلم

الفنان السعودي سامر الدوسري المعروف بسامر الخال والذي اشتهر بالكوميديا كان له دور رئيسي في الفيلم، بداية تحدث حول مشاركته السينمائية الأولى...

مدين للمخرج الشلاحي، وإن كان هناك تميز في دوري فهو السبب الأول والأخير، كان دقيق في توجيهات وتدخلاته.

حتى أحيانا أضيف بعض الكلمات للمشاهد يراها غير مناسبة أو بالأصح لاتخدم الشخصية فيرفضها. المخرج سر تميزي في العمل بكل صراحة، كان يقف على كل التفاصيل وكان حاسماً مع أي إضافة اقدمها، فقد تكون مضحكة لكنها خارج النص ولا تناسب العمل.

الفرق بين الدراما والسينما كونها تجربتك السينمائية الأولى؟

الفارق كبير حتى من ناحية الجدية في الأداءات التمثيلية ، وبالمناسبة منذ تصويرنا للفيلم كانت هناك حالة جميلة ومتفائلين بتحقيق نجاحات لهذا الفيلم لم نتوقع الجوائز لكن فعلا كنا متفائلين