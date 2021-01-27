محمد سامى فى صورة جديدة من كواليس تصوير "نسل الأغراب" للسقا وأمير كرارة

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القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامى عن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.



محمد سامى

ونشر سامى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر خلالها فى وضع الاستعداد أمام الكاميرا، أصحبها بتعليق: "مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان 2021 للمخرج والمؤلف محمد سامى وللمنتج تامر مرسى".





والتقى النجمان أحمد السقا الذى يجسد شخصية "عساف" وأمير كرارة فى شخصية "غفران"، الأربعاء الماضى، بديكور العزبة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، لتصوير مشاهد الأكشن ضمن أحداث مسلسل " نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل وتتضمن المشهد تواجد أحمد مالك وأحمد داش والمجاميع.

وصور محمد سامى نحو 30% من المسلسل، حيث يستمر فى ديكور العزبة بمدينة الانتاج ما يقرب من شهر كامل.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.