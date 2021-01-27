شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تصور أول مشاهد مسلسلها "بنت السلطان" اليوم لعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة روجينا، اليوم الأربعاء، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



روجينا

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وتشارك روجينا في مسلسل "أسود فاتح" المقررعرضه على أحد القنوات خلال الأيام المقبلة، بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.