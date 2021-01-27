شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان والمذيع تامر شلتوت والجنازة من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمذيع تامر شلتوت عن وفاة والده عن طريق حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم الأربعاء في مقابر العائله بـ ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".



طالب الفنان تامر شلتوت يوم الجمعة الماضي الدعاء لوالده الذى يمر بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ شهر تقريبا وحالته غير مستقرة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وقال الفنان تامر شلتوت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".