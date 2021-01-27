نجله تحول جنسيا وهذه أبرز أدواره.. معلومات عن هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان هشام سليم بعيد ميلاده اليوم، الموافق 27 يناير الجاري.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن الفنان هشام سليم:

- ولد هشام سليم في 27 يناير عام 1960.

- قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

- قدم عدد كبير من الأفلام خلال حقبة الثمانينات منها "تزوير في أوراق رسمية"، "الأوباش"، "الملعوب"، غيرها.

- شارك في حوالي ما يقرب من 100 عمل بين السينما والتليفزيون.

- هو نجل لاعب كرة القدم رئيس النادي الأهلي الأسبق والفنان صالح سليم

- من أشهر المسلسلات الذي شارك بها هشام سليم "في إيد أمينة"، "مجنون ليلى"، "ظل المحارب"، "اسم مؤقت"، "لحظات حرجة"، "ليالي الحلمية"، "أهل إسكندرية"، "طايع"، "كلبش"، "إختفاء".

- شارك في عدة أفلام سينمائية أبرزها :"الخادم"، "الهجامة"، "كريستال"، "السجينة 67"، "أرض الأحلام"، "يا دنيا يا غرامي"، "جمال عبد الناصر"، "العاصفة"، "45 يوم".

- في مايو 2020، كشف هشام سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح نور، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين الجمهور الذين أشادوا بتفهمه للأزمة.