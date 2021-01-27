صور| ليلى علوي توجه رسالة مؤثرة لنجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن حبها الشديد لنجلها خالد، ووجهت له رسالة مؤثرة.

ونشرت "علوي" صورًا تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بدعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر".

وفي تغريدة أخرى كتبت :" أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة أتكلم وأعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك، عن ابني وسندي وضهري في الدنيا، يتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب".

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عُرض في شهر ‏رمضان ‏‏2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي‎ من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.