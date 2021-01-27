شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل غامضة محور أحداث فيلم "الكاهن" لـ درة وإياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة درة تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الكاهن"، ويشاركها فى بطول العمل النجم إياد نصار والتى يشهد قصة حب تجمع بينهما ويتزوجا، ونكشف تفاصيل أحداث الفيلم الذى تدور حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وصورت درة وإياد نصار مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك لمدة أسبوع، ويستكمل فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية فى القاهرة بديكور شركة فى القرية الذكية، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، هو آخر أعمال درة السينمائية، وشاركها البطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وآخرين، وهو من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.