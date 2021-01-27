شكرا لقرائتكم خبر عن "The Marksman" يتصدر شباك التذاكر وتراجع إيرادات يناير 90% عن 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأسبوع الثاني علي التوالي تصدر فيلم الحركة الجديد " The Marksman " للنجم ليام نيسون، إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققا 2 مليون دولار.

تدورأحداث الفيلم حول صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك، تقحمه الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

في حين جاء فيلم Croods 2 في المرتبة الثانية محققا 1.9 مليون دور، وفي المتربة الثالثة جاء فيلم Wonder Woman 1984، محققا 1.6 مليون دولار بإجمالي محلي قدره 37.7 مليون دولار، وحقق خارج امريكا 110.3 مليون دولار ليصبح المجموع العالمي 148 مليون دولار.

ولم تكن هناك إصدارات جديدة حيث استمرت معظم استوديوهات هوليوود في تأخير طرح أفلامها البارزة وسط COVID-19 واستمرار إغلاق السينمات، وعلى الرغم من إعادة فتح دور العرض الصغيرة هذا الشهر، إلا أنها لم تحدث أي تأثير حتى الآن، وهو ما تسبب في تراجع مبيعات التذاكر لشهر يناير بأكثر من 90 بالمائة العام الماضي، وفقًا لـ Comscore.