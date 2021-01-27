شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس ابنة ياسر جلال فى مسلسل "ضل راجل" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد رنا دور ابنة بطل العمل وتتعرض لمواقف بينها وبين نور اللبنانية التى تشارك فى البطولة النسائية أمام ياسر جلال، بعد ما تقع فى حبه وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى اجتماعى.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكرى وعدد كبير من الفنانين الشباب.



رنا رئيس

و تشارك رنا رئيس في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يجيى الفخرانى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ومن ناحية أخرى تشارك رنا رئيس في مسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد والذى يعرض حالياً على قنوات الشركة المتحدة، والعمل من إخراج منال الصيفى ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم كما حقق نجاحاً كبير منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل.