صورة| كريم عبد العزيز ونيللي كريم في كواليس مسلسل "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انطلق تصوير مسلسل "ضد الكسر"، اليوم الثلاثاء، وهو اسم مؤقت للعمل.

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورة تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قريبًا".

كما نشرت صورة أخرى لـ"كلاكيت" العمل، مكتوب عليه: "ضد الكسر".

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمر الدالي، ومن إخراج أحمد خالد، إنتاج جمال العدل.

وشاركت نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش" وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.