محمد الفلاح - حورية فرغلي في غرفة العمليات 9 ساعات.. محاولة جديدة لإصلاح الأنف

الأربعاء 27 يناير 2021

تستعد الفنانة المصرية حورية فرغلي للسفر إلى الولايات المتحدة، استعدادا لإجراء عملية جراحية في أنفها خلال شهر فبراير المقبل.



وتتابع حورية فرغلي حالتها الصحية، بعد تعرضها لخطأ طبي في أثناء إجراء جراحة تجميلية في أنفها، مع فريق طبي في ولاية شيكاغو.

وحدد الفريق الطبي موعد العملية الجراحية، وأشاروا إلى أنها تستمر 9 ساعات تقريبًا داخل غرفة العمليات، ومن المُقرر أنّ تقيم حورية هناك لمُدة 15 يوما للاطمئنان على الجراحة.

وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية أنّ حورية فرغلي ستعود إلى التصوير خلال أسابيع حال نجاح تلك العملية الجراحية.

وكانت الفنانة حورية فرغلي كشفت عن معاناتها مع الوحدة والاكتئاب، بعد ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ انقطعت الاتصالات مع زملائها من داخل الوسط الفني.

وتعرضت حورية فرغلي لحادث في أنفها، نتيجة سقوطها من ظهر الحصان وخضعت لعدد من العمليات الجراحية التي لم تنجح مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على أثرها الاختفاء والعزلة بسببها.