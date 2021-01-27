شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: مسلسل "ضربة معلم" يحمل رسائل هامة أبرزها علاقة الابن بأمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد نجاتى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية "صلاح" الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة cbc، وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة محمد رجب ومى سليم ورانيا فريد شوقى وإنعام سالوسة وآخرون، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وأضاف نجاتى لـ"الخليج 365" العمل حمل عدة رسائل هامة منها علاقة الابن بأمه وعلاقة الأصحاب ببعضهم مشيرا أنه تشرف بالعمل مع المخرج إسماعيل فاروق الذى حرص على خروج المسلسل بشكل مميز وكذلك السيناريو الذى كتبه السيناريست أحمد عبدالفتاح بالإضافة إلى النجوم الكبار الذين شاركوا في العمل الذى تصدر كل حلقاته مؤشرات البحث على جوجل، ويعد من أقرب الأعمال إلى قلبه .

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" فى إطار من الإثارة؛ ففى اللحظة التى كان يشاهد فيها جابر (محمد رجب) فيديوهات ليلى (هاجر أحمد) وهو تتحدث عن حملها فى البداية واللحظات الأخيرة من حملها تفاجأ بدخول صلاح (محمد نجاتى) إلى منزله ويخبر ليلى أن منصور أرسل رجالا ليقتلوا جابر، فترث ليلى، ويستطيع منصور السيطرة على الشركتين، فيذهب جابر إلى فيلته سريعا ليجد ليلى على وشك الولادة، وعند خروجها من الفيلا تطلق النار على جابر، ولكن الطلقة تصيب ليلى.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.