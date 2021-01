شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون كلارك وميشيل موناجان وجاي كورتنى أبطال الفيلم الجديد Black Site والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الثلاثى جيسون كلارك (Zero Dark Thirty) وميشيل موناجان (Mission: Impossible) وجاي كورتني (The Suicide Squad) ، بلعب دور البطولة فى فيلم الإثارة الجديد Black Site من منتجي أفلام، John Wick و Hotel Mumbai و Bait، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يركز فيلم Black Site على مجموعة من الضباط المتمركزين في متاهة موقع شديد السرية لوكالة المخابرات المركزية يجب أن يقاتلوا من أجل حياتهم في لعبة القط والفأر ضد Hatchet ، وهو محتجز لامع وسيئ السمعة عالي القيمة، وبالتالى عند هرب Hatchet، يكون لجدول أعماله الغامض والقاتل عواقب بعيدة المدى وخيمة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في جولد كوست، أستراليا، في فبراير من العام الجارى، 2021، الفيلم سيكون ن إخراج صوفيا بانكس، ومن سيناريو جيندرهو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أجلت شركة ديزني موعد إصدار فيلمها الجديد "The King’s Man" من 12 مارس المقبل إلى 20 أغسطس من نفس العام 2021، وأزالت فيلم "Bob’s Burgers" من قائمة العرض، بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل "Ron’s Gone Wrong" من 23 أبريل المقبل إلى 22 أكتوبرمن نفس العام، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تقوم فيه المزيد من الاستوديوهات بترتيب الإصدارات من الربعين الأول والثاني من العام.

وأعلنت MGM أنها ستنقل فيلم جيمس بوند التالي، "No Time to Die"، من 2 أبريل إلى 8 أكتوبر المقبل، وكان من المقررإطلاق الفيلم في الأصل في أبريل 2020 ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تم تأجيله إلى نوفمبر، ولكن في أكتوبر من العام الماضى 2020، تم تأجيل الفيلم مرة أخرى إلى 2 أبريل المقبل.

وتدورأحداث "The King's Man" حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم، الفيلم من إخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاندر، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.