محمد الفلاح - شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد

الأربعاء 27 يناير 2021

حسمت الفنانة البحرينية شيماء سبت الجدل حول أنباء زواجها من الفنان المصري محمد سعد، بعد تداول صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت قائلة: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا. للتوضيح فقط".

وأشارت شيماء سبت في تغريدتها إلى أن "صورتها مع الفنان محمد سعد وصلتها من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشيال ميديا".

يذكر أن محمد سعد أعلن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسميا انضمامه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشينه حسابات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"أنستقرام".

وكان آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.