شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يجسد دور الأب فى مسلسل أمينة خليل "خلى بالك من زيزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان بيومى فؤاد خلال أحداث مسلسل أمينة خليل الجديد "خلى بالك من زيزى"، فى دور والدها خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار درامى واجتماعى، خاصة أن بطلة العمل تعانى من المشاكل الزوجية ويكون المحامى الخاص بها الفنان محمد ممدوح وتتوالى الأحداث بينهما تكشفها حلقات العمل، ومن المقرر أن يعرض طوال شهر رمضان المقبل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوى.

يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حالياً فى دور العرض فيلم "وقفة رجالة" الذى تشارك فيه بظهور خاص، وهو بطولة ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقى، محمد سلام، صفاء الطوخى، وايمان السيد وتأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندى.

ومن ناحية أخرى، بدأ الفنان بيومى فؤاد تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" الذى يقوم ببطولته، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

وفى سياق آخر صور بيومى فؤاد عددا كبيرا من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.