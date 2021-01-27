شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل بجوار ذا روك فى صورة من كواليس Fast & Furious قبل عرض الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى فان ديزل متابعيه وجمهوره بصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر بجواره فيها النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، من كواليس سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، الذى شاركه مسبقاً في العديد من أجزاء السلسلة الشهيرة، ليعلن بشكل غير مباشر عن انتهاء تصوير الجزء الجديد.

وتحدث نجمFast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة."

وأضاف فان :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير .. هناك الكثير."

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الإنتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عاما على طرحها في صالات السينما.