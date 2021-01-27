شكرا لقرائتكم خبر عن أروى اليمنية تعلن شفاءها من كورونا بصورة برفقة ابنتها: أخيرا سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة اليمنية أروى شفاءها من فيروس كورونا، حيث نشرت صورة برفقة ابنتها عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "أخيرا سلبى"، وسط تهانى جمهورها.





وكانت أروى كشفت إصابتها بفيروس كورونا من حوالى أسبوعين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث كتبت منذ قليل: "للأسف اليوم نتيجه فحص كورونا طلعت ايجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي.. آمين".

وكان عدد من النجوم والنجمات أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يعلنوا تعافيهم، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدى، وأبو، ومجدى صبحى وأيضا إصابة ماجد المصرى، ووائل الإبراشى.

يشار إلى أن الفنانة اليمنية نشرت فوتوسيشن خلال الحجر الصحى حيث شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها"، كما ردت على البعض ممن استغربوا التقاطها فوتوسيشن بوقت إصابتها بكورونا، وقالت: "للتوضيح فى ناس فاكرة إن أنا بصور وعندى كورونا، هذا الفوتوشوت تم من حوالى أكثر من شهر".