شكرا لقرائتكم خبر عن "ياولا" أحدث أغانى روبى ضمن ألبومها الجديد بتوقيع وليد منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة روبي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"يا ولا" ضمن أغانى ألبومها الجديد، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتتعاون روبى من خلال ألبومها الجديد الذى ينتجه وليد منصور، مع عدد كبير من صناع الأغنية المتميزين منهم الشاعر أيمن بهحت قمر والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى.

الألبوم الجديد لروبى يطرح بشكل متقطع، حيث ستطرح أغانيه بطريقة السينجل، وبهذا الألبوم تعود روبى لعالم الغناء بعد فترة غياب طويلة، بعدما ركزت السنوات الأخيرة الماضية فى عالم التمثيل.

فى سياق مختلف تشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، وهو من إنتاج أيمن يوسف.

كما تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل خواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن روبى ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج