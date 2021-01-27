شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل Elite تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 بتناول البيتزا مع أصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة العالمية ماريا بيدرازا، صاحبة شخصية مارينا الشهيرة فى المسلسل الإسباني Elite، بعيد ميلادها الـ 25 اليوم، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام مجموعة من الصور أثناء احتفالها برفقه أصدقائها.

وظهرت بيدرازا في الصور وهى تتناول البيتزا مع أصدقائها، في الساعات الأولى من بلوغها سن الـ 25، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التلعيقات على منشورها خلال دقائق من نشره.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس عن انتهاء تصوير الموسم الرابع من Elite، فى ديسمبر الماضى، على أن تعرض عبر المنصة الأمريكية في الربع الأول من العام الجارى، حيث نشرت الصفحة عبر تويتر، مجموعة صور من وراء كواليس التصوير تضم مجموعة طلاب جدد لتعلن انتهاء التصوير.









اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد إغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.