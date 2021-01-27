شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح أغنية حكيم الجديدة "عدى الغزال".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب حكيم عن موعد طرح أغنيته المقبلة التي تأتى بعنوان "عدى الغزال"، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام صورة له معلناً عن الموعد الرسمي والمقرر لها غداً في تمام الساعة السادسة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتب حكيم على الصورة التي نشرها قائلاً: "اسمعوا أغنيتى الجديدة عدى الغزال بكرة على اليوتيوب الساعة 6 مساء".

وفى تصريحات سابقة لـ حكيم، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، قال إنه يستطع إحياء 3 أفراح في اليوم الواحد بنفس الحماس والقوة؛ لأنه زمان كان يغنى من بليل للصبح دون مقابل، مضيفا: "ولو 3 أفراح يومين وراء بعض عادى بس أهم حاجة النوم؛ لأن النوم خميرة الصوت.

وأضاف حكيم، أن الفترة القادمة يعمل على أكثر من دويتو مع أكثر من مغنٍّ أجنبى، كما وجه حكيم رسالة لأمير كرارة، قائلا: اللى جاى مفيش أحلى من قعدتى معاك، وهجيلك اللوكشين ليك أنت والسقا وهتفرج على مسلسل نسل الأغراب".

كما روى حكيم، خلال لقائه، موقف إصابته من الحصان، قائلا: كنت راكب حصانى ووقعت منه لأن عدينا على المكان اللى كان بيتدرب فيه وقت تعليمه الرقص فأتنرفز جدا ووقعنى من عليه، واليوم ده كان ورايا فرح روحت وجهزت والفرقة طلعت على المسرح وجيت أقوم جسمى مكسر ومش قادر اتحرك والحمد الله الفرح كان كلهم دكاترة وإدونى حقنة وقومت زى الحصان.